В Госдуме рассмотрят меры по защите прав туристов при овербукинге в отелях

В ГД также рассматривают возможность наделить регионы правом регистрировать несколько домов, принадлежащих одному владельцу, в качестве гостевых

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены урегулировать вопросы предоставления гостиничных услуг, в том числе ситуацию с овербукингом. Об этом заявила ТАСС вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко ("Единая Россия").

"Мы намерены тщательно урегулировать вопросы предоставления гостиничных услуг, в том числе ситуацию с овербукингом. По экспертным оценкам, ежегодно более 15 тыс. туристов сталкиваются с отказом в заселении", - сказала она по итогам обсуждения приоритетных направлений законодательного обеспечения отрасли с комитетом Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Также депутаты рассматривают возможность наделить регионы правом регистрировать несколько домов, принадлежащих одному владельцу, в качестве гостевых. "Это позволит расширить возможности для туристов и стимулировать развитие малого бизнеса", - пояснила вице-спикер Госдумы.

"В планах четкое урегулирование деятельности агрегаторов в части их ответственности. В рамках парламентского контроля будем следить за разработкой подзаконных актов в сфере инклюзивного туризма и применения норм по невозвратным тарифам", - добавила она.

Абрамченко рассказала, что парламентарии проведут в регионах России ряд выездных заседаний. "Развитие горнолыжного туризма станет темой обсуждения на выездном мероприятии в Республике Алтай. О перспективах реализации масштабного проекта "Пять морей и озеро Байкал" пойдет речь в Калининграде. Особое внимание уделим развитию самой западной туристической жемчужины России с учетом ограничений логистики", - заключила она.