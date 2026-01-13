Второе за месяц судно Maersk прошло акваторию Красного моря

СТОКГОЛЬМ, 13 января. /ТАСС/. Второй за месяц контейнеровоз судоходно-логистической компании Maersk прошел через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море, где в последние два года коммерческое судоходство было осложнено из-за нападений со стороны йеменских повстанцев. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Успешный проход судна Maersk Denver под американским флагом состоялся 11-12 января. "Maersk продолжает следить за ситуацией в районе Красного моря и изучает возможность возвращения к транзиту через Суэцкий канал на безопасной и постоянной основе. <…> Безопасность наших экипажей, судов и грузов остается абсолютным приоритетом для нас, во время плавания были приняты необходимые меры безопасности. Владельцы грузов на судне были напрямую проинформированы [о проходе судна через акватории ближневосточного региона]", - сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что продолжат постепенно возобновлять навигацию по транспортному маршруту при условии сохранения необходимых требований безопасности. При этом даты новых проходов по Красному морю не называются. Предыдущее плавание по этому маршруту, которое для компании стало первым за два года, состоялось в середине декабря 2025 года.

Maersk сообщила о приостановке перевозок по Красному морю 15 декабря 2023 года. Это произошло после того, как грузовое судно Maersk Gibraltar подверглось нападению в Красном море с территории, подконтрольной мятежникам-хуситам. На фоне обострения конфликта в секторе Газа хуситское движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. В октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о начале реализации мирного плана американского президента Дональда Трампа.