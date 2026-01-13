Объем биржевых торгов минудобрениями в 2025 году удвоился

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Объем биржевых торгов минеральными удобрениями по итогам 2025 года вдвое превысил показатель 2024 года, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"В 2025 году на бирже реализовано 294 тысячи тонн минеральных удобрений, при этом годом ранее - 146 тысяч тонн, - отметили в ведомстве. - Наиболее востребована на биржевых торгах аммиачная селитра - на ее долю приходится более трети всех биржевых продаж. На втором и третьем местах - карбамидно-аммиачная смесь и азотно-фосфорные удобрения".

По мнению ФАС, развитие биржевых торгов способствует формированию ценовых индикаторов, снижает риски манипуляций ценами и обеспечивает российских сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями по доступным ценам.

Антимонопольная служба напоминает, что предельный уровень цен на минеральные удобрения для сельхозтоваропроизводителей по-прежнему зафиксирован на уровне 2022 года.