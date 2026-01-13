Вучич ожидает продления лицензии на работу NIS после передачи США данных о сделке

БЕЛГРАД, 13 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич ожидает от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продления лицензии на деятельность компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") после предоставления американской стороне обязательных к исполнению условий контракта о продаже российской доли в ней.

"Когда будут предоставлены обязательные к исполнению условия контракта, тогда станет ясно, в каком направлении все идет, и после этого практически не останется ничего, что могло бы сорвать сделку. Я ожидаю, и надеюсь, что это произойдет в течение следующих 48 часов и в указанные нами сроки, то есть к 15 января. А затем я надеюсь на продление лицензии", - заявил сербским журналистам Вучич, находящийся с визитом в Абу-Даби.

Сербский лидер также подчеркнул, что Белград принимает решение о том, кому перейдет доля российских акционеров в NIS. По его словам, покупатель будет известен через несколько дней. В ответ на вопросы журналистов Вучич признал, что среди возможных фигурантов сделки венгерский концерн MOL и Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC. Окончательный договор о продаже активов может быть заключен к февралю-марту.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Глава Минфина Сербии на внеочередном заседании правительства 16 ноября прошлого года призвал Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Минэнерго Сербии сообщило 31 декабря прошлого года, что NIS получила лицензию Минфина США на продолжение работы до 23 января. Правительство Хорватии в этот же день проинформировало, что OFAC выдало компании JANAF лицензию, позволяющую ей до 23 января 2026 года продолжать транспортировку нефти для NIS. Как отметили в Загребе, это решение обеспечивает продолжение поставок нефти исключительно из нероссийских источников.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).