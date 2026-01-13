The Hindu: новые пошлины США не окажут большого влияния на Индию

Газета отмечает, что в сфере импорта из Ирана краткосрочные проблемы могут возникнуть только с закупкой иранских фруктов

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 января. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% против стран, сотрудничающих с Ираном, не окажет значительного влияния на внешнюю торговлю Индии. Об этом сообщила газета The Hindu со ссылкой на мнения экспертов и данные министерства торговли и промышленности республики.

По состоянию на ноябрь 2025 года доля Ирана в индийском экспорте составляла 0,26%. Аналогичный показатель для импорта в том же месяце составил 0,04%. Газета отмечает, что товарооборот между двумя странами резко снизился после 2019 года, когда против Ирана были введены международные санкции. Эксперты уверены, что приостановка товарообмена между Нью-Дели и Тегераном будет иметь кратковременные последствия. Она повлияет негативно на поставки в Иран риса сорта басмати, на который приходится 61% всего индийского экспорта в республику. Кроме того, могут пострадать поставки чая, эфирных масел и фруктов, однако негативные последствия не продлятся долго. В сфере импорта из Ирана краткосрочные проблемы могут возникнуть только с закупкой иранских фруктов.

Ранее Трамп сообщил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. Это произошло после волны протестов в исламской республике, которая возложила ответственность за организацию беспорядков на США и Израиль. Хозяин Белого дома не исключил, что применит силу против Тегерана.