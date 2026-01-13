Эксперт Копейкин: пошлины за сотрудничество с Ираном станут элементом давления

Тарифы скажутся на Китае, Ираке, ОАЭ, Индии и Турции, считает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном, не скажется на России, оно повлияет на Китай, Ирак, ОАЭ, Индию и Турцию и говорит о новом витке торгового противостояния Вашингтона с Пекином. Такое мнение ТАСС выразил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном.

"Крупными партнерами Ирана, для которых пошлины станут очередным элементом давления со стороны США при обсуждении условий взаимной торговли, являются ОАЭ, Турция, Индия и Ирак", - сказал эксперт.

Часть стран, из которых Иран продолжает импортировать, такие как Германия, по мнению Копейкина, сократят прямые поставки, но, учитывая не столь большие объемы, они будут перенаправлены через другие страны.

"Многое еще будет зависеть от деталей, но происходящее похоже на начало нового витка торгового противостояния с Китаем, на который приходится заметная часть иранского экспорта и импорта", - отметил эксперт.

При этом, по мнению Копейкина, введение санкций на России напрямую не скажется. "Наша торговля с США и так крайне невелика, а новые ограничения на сохраняющиеся поставки, такие как удобрения, вряд ли в интересах самих США", - пояснил собеседник агентства.