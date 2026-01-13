Отгрузка казахстанской нефти на терминале КТК ведется в штатном режиме

Процесс продолжается с учетом погодных условий

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Казахстанскую нефть отгружают на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в штатном режиме через выносное причальное устройство ВПУ-1 с учетом погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"Министерство энергетики Республики Казахстан сообщает, что на сегодняшний день отгрузка нефти на терминале КТК осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1. Технологический процесс ведется в штатном режиме с учетом корректировок на текущие погодные условия в акватории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной приоритет ведомства - обеспечение стабильности экспортных поставок и недопущение критического затоваривания мощностей хранения. "Министерство продолжает осуществлять постоянный мониторинг ситуации и находится на прямой связи с международными партнерами и оператором консорциума", - пояснили в пресс-службе.

Атака на КТК, через который Казахстан поставляет основную часть нефти на экспорт, произошла утром 29 ноября 2025 года с применением украинского беспилотного морского дрона. В Минэнерго Казахстана назвали диверсию недопустимой и угрожающей мировой энергобезопасности. МИД республики выразил протест, внешнеполитическое ведомство Украины сообщило, что приняло это к сведению. В Минэнерго Казахстана сообщили, что республика переориентировала потоки нефти на другие направления из-за снижения возможностей прокачки.