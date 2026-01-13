"Россети" нарастили мощность подстанции в Красноярском крае для увеличения транзита нефти

Также на энергообъекте установили современные российские комплексы релейной защиты

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Россети" завершили реконструкцию питающего центра 110 кВ "Северная" на западе Красноярского края. Мощность объекта выросла, что необходимо для наращивания пропускной способности нефтеперекачивающей инфраструктуры и повышения надежности электроснабжения Ачинского округа, где проживают около 120 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении компании.

"Специалисты "Россети Сибирь" заменили на питающем центре один из трех силовых трансформаторов: мощность нового оборудования больше в полтора раза. Также на энергообъекте установили современные российские комплексы релейной защиты, что позволило значительно усилить надежность всех систем подстанции", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что стоимость работ составила 150 млн рублей.

В октябре 2025 года "Россети" реализовали еще один масштабный проект в Красноярском крае: завершили реконструкцию подстанции 220 кВ, которая является опорным элементом схемы выдачи мощности крупнейшей теплоэлектростанции Сибири - Березовской ГРЭС. На объекте полностью обновили парк высоковольтных выключателей, отвечающих за управление токовой нагрузкой.

