Евраев доложил Путину о ситуации с дорогами в Ярославской области

Губернатор рассказал, что в 2026 году автопарк региона будет абсолютно новым

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ярославская область выполнит поручение президента России Владимира Путина по обновлению общественного транспорта досрочно. В 2026 году автопарк региона будет абсолютно новым, доложил губернатор Михаил Евраев на встрече с главой государства.

Евраев заявил, что по указу президента о национальных целях к 2030 году в регионах должно быть 85% нового транспорта. "Мы ваше поручение выполним досрочно: у нас будет уже в 2026 году 100% нового транспорта", - сообщил он. Это является большим количеством, почти 1250-1300 единиц, причем он брендированный: "Я трамвай", - так как Ярославская область, с буквы "Я", - "Я автобус", "Я электробус", "медведь с секирой, это наш герб", сказал глава региона.

По его словам, вопрос с дорогами в регионе является одним из проблемных. В Ярославской области отремонтировано 2,1 тыс. км, но многое еще предстоит сделать. "Мы создали свой проектный институт, для того чтобы у нас не было проблем со строительством, потому что, как правило, стройки срываются именно из-за некачественных проектов. И кстати, если говорить про дороги, мы вошли в топ-10 регионов и получили национальную премию "Золотой каток" - за качественный ремонт", - добавил Евраев.