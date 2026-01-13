Bloomberg: КНР и ОАЭ больше всех рискуют столкнуться с новыми пошлинами США

Агентство отмечает, что двусторонний товарооборот Китая и Ирана оценивался в 2024 году в $17,8 млрд

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Китай и Объединенные Арабские Эмираты, будучи основными торговыми партнерами Ирана, больше всего рискуют столкнуться с новыми пошлинами США за торговлю с исламской республикой. С такой оценкой выступило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Международного валютного фонда о торговле Ирана с другими странами.

По состоянию на 2024 год, Китай был лидирующим торговым партнером Ирана, их двусторонний товарооборот оценивался в $17,8 млрд. ОАЭ с $16,11 млрд оказались на второй строчке. Следом с отрывом следует Турция, объем торговли которой с Ираном составил $8,8 млрд.

В первую пятерку также вошли Индия и Оман, объем двустороннего товарооборота которых с Ираном составил $2,1 млрд и $1,8 млрд соответственно. Пошлины, считает агентство, могут угрожать и европейским странам. В частности, суммарный товарооборот Германии и Швейцарии с Ираном составил в 2024 году $3,5 млрд.

Как указывает агентство, президент США Дональд Трамп не уточнял детали возможных пошлин - на какие товары они могут быть введены, как их будут применять на практике. Также агентство отмечает, что точные данные о международной торговле Ирана неизвестны, поскольку страна не публикует полную статистику.

Ранее Трамп сообщил, что вводит 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. Это произошло после волны протестов в исламской республике, власти которой возложили ответственность за организацию беспорядков на США и Израиль. Хозяин Белого дома не исключил, что применит силу против Тегерана.