В ГД предложили расширить меры поддержки МСП в соцсфере на самозанятых

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Депутаты от партии "Новые люди" во главе с председателем комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александром Деминым направили письмо министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением распространить меры поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере социального предпринимательства на самозанятых. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутатов, сейчас самозанятые могут претендовать на некоторые формы поддержки, предусмотренные для МСП, такие как финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержки, а также поддержка в сфере образования. При этом законом №209-ФЗ не предусмотрено, что самозанятые могут претендовать на отдельный вид поддержки, предусмотренный для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, из-за чего самозанятые в соцсфере лишены доступа к специальным мерам поддержки, в том числе в виде грантов, компенсаций затрат, участия в тематических акселераторах и другие.

"Полагаем целесообразным внести изменения в закон №209-ФЗ, предусматривающие распространение на самозанятых право получения статуса социальных и доступа к специализированным мерам поддержки", - указано в тексте письма.