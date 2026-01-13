Перевозки пассажиров поездами "Таврия" в Крым выросли в праздники на 9,6%

Новый год в поездах встретили больше 9,5 тыс. путешественников

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Перевозки пассажиров поездами "Таврия" в направлении полуострова Крым и обратно в новогодние праздники увеличились в годовом сравнении на 9,6%, до 299,7 тыс. человек, сообщили в официальном Telegram-канале "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

"Поездами "Таврия" в направлении полуострова Крым и обратно воспользовались 299,7 тыс. человек, это на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении. Поездом №53/54 "Гранд Экспресс" сообщением Санкт-Петербург - Москва путешествовали еще 7 тыс. человек. Кроме того, Новый год в поездах встретили больше 9,5 тыс. путешественников, а также 3 тыс. маленьких пассажиров на каникулах отправились в поездку в составе организованных групп. "Больше всего пассажиров перевезли поезда № 91/92 Москва - Севастополь и № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь", - уточнили в ГСЭ.

Самым популярным направлением стало Москва - Симферополь - Москва. Как отмечают в компании, пассажиры "Таврии" в новогодние каникулы сделали 22 тыс. заказов в вагонах-ресторанах.

"Всего полуостров Крым и материковую часть России в праздники по железной дороге связали 12 поездов: 5 ежедневных из Москвы, в том числе фирменный поезд "Таврия Экспресс", 3 ежедневных поезда из Санкт-Петербурга и 4 поезда из других регионов - из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска", - сказано в сообщении.

Как отмечают в ГСЭ, на время новогодних праздников было назначено два дополнительных ежедневных поезда в Крым - из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь. За две недели они перевезли 31 тыс. пассажиров.

"1 января пассажиры "Таврии" в возрасте от 3 до 12 лет получили в подарок брендированные елочные шары с изображением талисмана поездов крымского направления - народного проводника Таврибары", - отметили в компании. Кроме того, в "Гранд Экспрессе" детям раздали сувениры с символом 2026 года. "Взрослые пассажиры поезда 53/54 "Гранд Экспресс" получили праздничные открытки с промокодом на скидку 30% для оплаты билетов при следующей поездке", - сообщили в ГСЭ.