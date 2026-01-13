Аналитик Бобровская сравнила доходность от сдачи квартиры и банковского вклада

Показатели составляют в среднем 6,1% против 6-20%, но разрыв сокращаетсян

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Доходность от сдачи квартиры в аренду в России более чем в два раза ниже, чем от банковского депозита: в среднем 6,1% против 6-20% годовых для долгосрочных вкладов, но разрыв сокращается. Об этом говорится в материалах "Циан", которые есть в распоряжении ТАСС.

"В начале 2026 года доходность от сдачи квартиры в аренду (в среднем - 6,1%) по-прежнему ниже, чем от банковского вклада (в среднем 6-13% для вкладов на 1-3 года). При этом разрыв за год сократился, т.к. в начале 2025 года ставки по длительным вкладам достигали 20%", - приводятся в материалах слова ведущего аналитика "Циан" Елены Бобровской.

Аналитик отметила, что в результате постепенного снижения ключевой ставки ЦБ во второй половине прошлого года ставки по депозитам в банках также показали снижение. В начале 2026 года ставки вкладов в крупнейших банках по депозитам короче года достигают 16%. Реальная доходность от сдачи в аренду ниже расчетной, так как не учитываются косвенные расходы - затраты на ремонт, часть коммунальных платежей, налоги. При дальнейшем снижении ключевой ставки регулятором часть держателей депозитов выйдут на рынок недвижимости, чтобы сохранить свои сбережения в надежном и предсказуемом активе, прогнозирует Бобровская.

Средний уровень годовой доходности от сдачи в аренду однокомнатной квартиры, приобретенной на вторичном рынке, составляет в январе этого года 6,1%, добавляет аналитик. За год доходность от сдачи квартиры снизилась: в январе 2025 года она составляла 6,6%, в июле - 6,5%. Стоимость однушки в среднем на 9,4% выше, чем год назад, а ставки аренды - на 2,2%. Аналитик объясняет снижение доходности от аренды отсутствием глобальных изменений в ее стоимости и заметным подорожанием покупки квартиры на вторичном рынке.

Доходность от сдачи в аренду выросла только в Кирове - на 0,1 процентных пункта (п.п.) относительно начала 2025 года. В остальных локациях показатели снизились или остались на прошлогоднем уровне. Наиболее высокая доходность за последний год была зафиксирована в сентябре, когда ставки аренды были на максимальном уровне: в среднем по анализируемым локациям 6,8% годовых, наибольшее значение отмечалось в Хабаровске - 9,4%. Самые высокие показатели доходности от аренды - 7-9% - отмечаются сейчас также в Московской области, Ярославле, Кемерове, Новосибирске и Ленинградской области. Наименьшую доходность от сдачи можно получить в Сочи, Севастополе, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве (4-5,5% годовых).