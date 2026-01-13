Евраев: доходы бюджета Ярославской области за четыре года выросли на 50%

По словам губернатора области, также удалось погасить все коммерческие долги муниципальных образований региона

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Доходы бюджета Ярославской области в 2025 году составили 145 млрд рублей, за четыре года этот показатель вырос на 50%. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"По бюджету. Мы за четыре года выросли на 50% - практически до 145 миллиардов рублей. При этом долговая нагрузка у нас в процентном отношении снизилась с 67,8% по отношению к собственным доходам до 52,9%, то есть ощутимо - это на 15 процентных [пунктов]", - сказал Евраев.

Губернатор также отметил, что удалось погасить все коммерческие долги муниципальных образований региона. "Нам нужны сильные муниципальные образования. И мы даже ввели такое правило - запрет на коммерческие кредиты, и у нас больше нет коммерческих кредитов у наших муниципальных образований", - сообщил Евраев.

В декабре Ярославская областная дума приняла законопроект о бюджете региона на 2026 год с дефицитом около 4 млн рублей к уровню доходов, которые составят 155,7 млрд рублей.