Эксперт Баранов оценил итоговую стоимость "Домодедово" в 140-160 млрд рублей

Частные акционеры Внуково и Шереметьево могут принять участие в торгах, считает ведущий эксперт УК "Финам менеджмент"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Итоговая стоимость аэропорта Домодедово может составить 140-160 млрд рублей при активном участии в аукционе двух-трех претендентов, заявил ТАСС ведущий эксперт УК "Финам менеджмент" Дмитрий Баранов. По его мнению, частные акционеры двух других московских аэропортов - Внуково и Шереметьево - могут принять участие в торгах.

"Да, частные акционеры Шереметьево и Внуково могут рассматриваться как вероятные участники торгов по продаже Домодедово. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, они знают транспортную отрасль, понимают, как она работает, и могут продолжить деятельность Домодедово в обычном режиме. Во-вторых, приобретение такого актива может увеличить потенциальную синергию уже с имеющимися у них, что позволит увеличить операционные и финансовые показатели", - отметил он.

По словам Баранова, в целом потенциальных инвесторов с опытом работы в авиационной инфраструктуре не так много. Стартовую цену актива в 132,3 млрд рублей он назвал адекватной с учетом его стратегического значения и пассажиропотока свыше 30 млн человек в 2025 году. Однако эксперт добавил, что высокий задаток в 26,45 млрд рублей может ограничить число участников аукциона.

"Итоговая цена аукциона может достичь 140-160 млрд рублей при двух-трех активных участниках. В случае, если конкуренции не будет, возможна продажа актива по стартовой цене или с минимальным увеличением стартовой цены", - считает Баранов.

Аукцион по продаже "ДМЕ холдинга", владеющего активами аэропорта Домодедово, а также ряда связанных с аэропортом компаний, назначен на 20 января 2026 года. Заявки принимаются с 13 до 19 января. Стартовая цена составляет 132,266 млрд рублей, задаток - 26,45 млрд рублей, шаг аукциона - 1,32 млрд рублей Организатор - банк ПСБ.

Договор купли-продажи предполагается заключить в течение пяти дней после подведения итогов аукциона.