В Башкирии финансирование нацпроектов снизилось на 12% в 2026 году

Среди наиболее капиталоемких нацпроектов "Инфраструктура для жизни", "Молодежь и дети", "Семья"

УФА, 13 января. /ТАСС/. Финансирование реализации национальных проектов в Башкирии в 2026 году определено в размере 38,7 млрд рублей, что ниже показателя 2025 года на 5,1 млрд рублей, или порядка 12%. Перед властями поставлена задача продолжить работу по привлечению дополнительных объемов федерального финансирования, сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам первого заседания 2026 года.

"Общий объем бюджетных средств здесь порядка 38,7 млрд рублей, из которых более 27 млрд рублей - это федеральные средства. На текущий момент это ниже стартовых объемов прошлого года. Напомню, в январе 2025 года он составлял около 43,8 млрд рублей, в том числе федеральных средств - 34,7 млрд рублей. Здесь республиканским исполнительным органам необходимо в течение года продолжить активную работу по привлечению дополнительных объемов федерального финансирования", - приводятся в сообщении слова премьер-министра Андрея Назарова.

В регионе реализуются 43 региональных проекта. В частности, по ним до конца 2026 года необходимо построить три объекта коммунальной инфраструктуры в Мелеузе, Уфе и Октябрьском, 11 мостов, благоустроить 152 общественные территории, выполнить капитальный ремонт 59 социальных учреждений и 31 объекта коммунальной инфраструктуры.

Среди наиболее капиталоемких нацпроектов на 2026 год - "Инфраструктура для жизни", "Молодежь и дети", "Семья". На их долю приходится более 86% от общего объема финансирования, отметили в правительстве региона.