Аксаков: ставку по семейной ипотеке в РФ могут увязать с количеством детей

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что проценты по семейной ипотеке будут снижаться по мере снижения ключевой ставки

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ставка по семейной ипотеке в РФ может стать дифференцированной, предлагается увязать ее с количеством детей в семье. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в комментарии телеканалу "Россия-24".

"Сегодня независимо от количества детей, которые рождаются в семье, они получают льготную ипотеку под 6%, и в этом плане особых стимулов повышения рождаемости нет. Поэтому предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье", - сказал он.

Аксаков также пояснил, какими могут быть проценты по данной ипотеке: "Если родился первый ребенок, 10% - такая цифра обсуждается. Если родился второй ребенок, то 6%. Если родился третий ребенок, то 4%". Кроме того, он отметил, что эти проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки.