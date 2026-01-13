ЕК разъяснит условия финансирования Киева на €90 млрд 14 января

Страны ЕС утвердили выплату в декабре, не сумев согласовать экспроприацию активов России

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) разъяснит 14 января условия финансирования Киева на €90 млрд, которое страны ЕС утвердили в декабре, не сумев согласовать экспроприацию активов России. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос украинских журналистов, запретят ли страны ЕС на эти деньги покупать неевропейские вооружения.

"Нужно потерпеть. Скоро, уже завтра мы сможем предоставить дополнительную информацию", - сказала Пинью. По ее словам, сейчас "проходит заседание коллегии ЕК (полного состава - прим. ТАСС), по итогам которой можно будет озвучить повестку ЕК на завтра".

"Вероятно, у нас будут новости по этому вопросу, следите за событиями", - сказала Пинью, отвечая на вопрос, какими будут условия использования этого финансирования на 2026-2027 годы.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис пояснил, что эти деньги не предоставляются в виде кредита, а являются безвозмездным финансированием Киева. Он подчеркнул, что ввиду неплатежеспособности Украины ЕК более не может предоставлять ей кредиты, а может только выделять деньги на грантовой основе.

Собрать эти €90 млрд странам ЕС предстоит путем привлечения общеевропейского займа, участвовать в погашении которого будут все поддержавшие это решение государства Евросоюза (кроме Венгрии и Словакии) пропорционально размерам их экономик.