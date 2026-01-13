ЦБ запустил сервис для сообщений о случаях неправомерного использования инсайда

Заявки можно отправлять анонимно

Здание ЦБ РФ © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банк России на своем сайте запустил сервис, где можно анонимно сообщить о случаях неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, по данным ЦБ, там можно рассказать о совершении инсайдерами выгодных сделок, о разглашении инсайдерской информации, о сговоре участников торгов, что привело к волатильности на рынке, о нарушениях инсайдерской политики в компаниях и так далее. "Если есть документы, которые подтверждают информацию, их можно приложить к сообщению. Такие сведения станут поводом для Банка России изучить ситуацию и в случае необходимости принять меры", - подчеркнули в регуляторе.

Там также добавили, что сервис не предполагает обратной связи и выплаты вознаграждения автору сообщения.