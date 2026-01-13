На Ставрополье потенциал урожая зерновых значительно превысил 10 млн тонн

По информации правительства региона, в 2025 году объем господдержки сельского хозяйства в крае составил 6,7 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Потенциал объема урожая зерновых культур в Ставропольском крае гораздо выше показателя в 10 млн тонн. Для увеличения урожая регион продолжит наращивание объема качественных семян и применения современных технологий, сообщил во время прямой линии губернатор края Владимир Владимиров.

В 2025 году на Ставрополье был собран максимальный за всю историю урожай зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор на 27% превысил уровень предыдущего года и составил 10,6 млн тонн.

"Когда мы начинали работать, то у нас [семян] элиты и суперэлиты было около 40% от посевного материала. Сегодня уровень доведен до 80%. Потенциал нашего урожая даже не 10 млн тонн, он, конечно же, гораздо выше. Мы и дальше будем стимулировать использование лучших семян, лучших агротехнологий на территории Ставропольского края", - сказал он.

Весной 2025 года на Ставрополье применили самолет-лабораторию Росгидромета для искусственного вызова осадков в период формирования урожая. Во время работы самолета объем осадков увеличился почти на треть. Это минимизировало риски потери урожая.

"Как руководитель комиссии Госсовета [по направлению "Сельское хозяйство"] скажу, что путем изъятия доходов через таможенную пошлину на зерновые мы изымаем рентабельность сельхозпроизводителей. Мы частично возвращаем путем краткосрочных кредитов и субсидированной процентной ставки. Этот дискурс мы тоже ведем на уровне правительства Российской Федерации", - пояснил Владимиров.

