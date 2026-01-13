Стоимость серебра вновь обновила исторический максимум

Цена на драгметалл превысила $89 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) вновь обновила исторический максимум, превысив $89 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 15:59 мск, цена на драгметалл росла на 1,27% и составляла $86,17 за тройскую унцию. К 16:11 мск стоимость серебра ускорила рост до $87,045 за тройскую унцию (+2,3%).

По состоянию на 17:13 мск цена на драгметалл росла на 3,92% и составляла $88,43 за тройскую унцию. К 17:47 мск серебро ускорило рост до $89,155 за тройскую унцию (+4,78%). В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 642,8 за тройскую унцию (+0,61%).

Днем ранее рыночная капитализация серебра превысила стоимость американской компании Nvidia. Таким образом, серебро оказалось на втором месте по капитализации, уступая золоту, свидетельствуют данные портала Companiesmarketcap (рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалют и паевых инвестиционных фондов).