ВТБ скорректировал ставки по вкладам в рублях

Максимальная ставка банка снизилась до 15%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банк ВТБ изменил ставки по своим вкладам в рублях, преимущественно снизив доходность, следует из данных маркетингового агентства Marcs (есть в распоряжении ТАСС).

Максимальная ставка по вкладам в массовом сегменте опустилась до 15%.

Например, базовые ставки по вкладам без возможности частичного снятия или пополнения были преимущественно снижены на сроках 2-6 и 24-36 месяцев на 0,1-3,4 п.п. При этом по вкладам на сроках 12 и 18 месяцев было зафиксировано повышение ставок на 0,2-0,5 п. п.

Как уточнили в Marcs, изменения ставок прошли в ВТБ 12 января.

Позиция банка

В пресс-службе ВТБ ТАСС подтвердили изменения по ставкам. Там уточнили, что наибольшую доходность - на уровне 15% годовых - клиенты банка могут получить по краткосрочным вкладам, сроком на три месяца. При этом по накопительному счету максимальная ставка сохранена на уровне 16% годовых.

"Несмотря на решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки в конце прошлого года ВТБ сохранил возможность для клиентов зафиксировать максимальные ставки по вкладам вплоть до конца январских праздников, - указали в пресс-службе ВТБ. - Россияне отдают предпочтение вкладам даже в период снижения ключевой ставки и пока не возвращаются окончательно к потребительской модели поведения. Доходность по депозитам остается на уровне, опережающем инфляцию".

Тенденции на рынке

5 января сообщалось, что Сбербанк снизил на 0,5 п. п., до 15,5%, максимальную ставку по вкладу "Лучший %".

В декабре 2025 года Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых. Решение о понижении ключевой ставки регулятор принял пятый раз подряд.