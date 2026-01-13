Аэропорт Краснодара обслужит 80 рейсов после снегопада

Обстановка в терминалах спокойная

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодара, где второй день идет снегопад, в течение суток планирует обслужить 80 рейсов на вылет и прилет, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт Краснодар продолжает обслуживание рейсов и пассажиров. В течение суток аэропорт планирует обслужить 39 рейсов на вылет и 41 рейс на прилет. Аэропорт и авиакомпании делают все возможное, чтобы стабилизировать расписание рейсов. Службы аэропорта работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная, продолжается регистрация на рейсы", - говорится в официальном заявлении.

Накануне аэропорт приостанавливал обслуживание пассажиров из-за усиления снегопада и недостаточного коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе.

Снегопады начались в Краснодарском крае с ночи на понедельник. Так, в Краснодаре за первые полдня снегопада снег лег толщиной в 15 см, в некоторых районах региона выпала половина месячной нормы снега. По данным центра мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае, 13 и 14 января в регионе ожидают мокрый и очень сильный снег, достигающий уровня опасного явления, возможно налипание снега на проводах и деревьях, гололед.