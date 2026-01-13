Курс иены резко упал до рекордных значений после объявления досрочных выборов

Валюта опустилась на 0,5% - до 158,91 иены за доллар

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Иена достигла рекордно низкого уровня по отношению к доллару на фоне заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможном проведении досрочных выборов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По их информации, японская валюта упала 13 января на 0,5% до 158,91 иены за доллар, обновив минимум в 158,87, зафиксированный в январе 2025 года. Иена продемонстрировала самый медленный рост среди валют стран "Большой десятки", укрепившись на 0,3% по отношению к доллару.

Bloomberg отмечает, что изменения на валютном рынке страны могут привести к необходимости официального вмешательства со стороны Министерства финансов, что произойдет впервые с июля 2024 года, когда курс доллара к иене достиг дневного максимума в 159,45.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяму уже предупредила о возможных спекуляциях с валютными операциями на фоне ослабления иены.

Ранее Kyodo сообщила, что Такаити предупредила одного из высокопоставленных партийных функционеров о намерении распустить ключевую нижнюю палату парламенту для проведения досрочных выборов. Как отмечается, парламент может быть распущен в самом начале работы очередной сессии, которая начнется 23 января.