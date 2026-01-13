Ж/д перевозчик в Крым возобновил продажу билетов на даты в марте

Расписание корректировали на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) поэтапно возобновляет продажу билетов на поезда "Таврия" крымского направления с 22 марта. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСЭ.

"Возобновляется продажа билетов на поезда "Таврия" крымского направления с 22 марта", - сказано в сообщении.

Продажу билетов на поезда, которые курсируют между полуостровом Крым и Москвой, Санкт-Петербургом, Пермью, Тюменью, Адлером, Кисловодском и Минеральными Водами приостанавливали в связи с корректировкой расписания на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре, уточнили в ГСЭ. Компания закрывала продажу билетов на поезда "Таврия" с 22 по 30 марта 2026 года.

"Продажа билетов возобновляется поэтапно", - добавили в ГСЭ.