РЖД в начале января убрали с сети снег в объеме почти 100 тыс. вагонов

Наибольшее количество снега вывезли в регионах, попавших под воздействие циклона "Фрэнсис"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) после снегопадов за первые дни января убрали с сети 7,6 млн кубометров снега - для вывоза такого объема нужно почти 100 тыс. вагонов, сообщила компания.

"С 1 по 12 января на всей сети российских железных дорог было убрано 7,6 млн куб. м снега. Чтобы погрузить такой объем, потребовалось бы почти 100 тыс. вагонов. Суммарно за этот период расчищено 250 тыс. километров путей. Это как если бы пройтись с лопатой по всей протяженности сети РЖД три раза подряд", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество снега вывезено в регионах, попавших под воздействие циклона "Фрэнсис". Только в границах Московской железной дороги убрано более 1 млн куб. м снега, на Свердловской - 924,1 тыс. куб. м, а на Горьковской - свыше 867 тыс. куб. м.

В пиковые дни снегопадов расчищали инфраструктуру в круглосуточном режиме, ежедневно со стихией боролись почти 20 тыс. железнодорожников, отмечает компания.