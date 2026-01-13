"Балтика" опровергла сообщения о запуске сети алкомаркетов

Издание Shopper's сообщало, что компания связана с сетью "День свободен"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пивоваренная компания "Балтика" опровергла информацию о запуске сети алкомаркетов в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Данный проект не является проектом компании "Балтика", - говорится в сообщении.

Ранее издание Shopper's сообщило, что "Балтика" связана с запуском сети алкомаркетов "День свободен". По данным издания, персонал для сети "День свободен" набирает компания "Проект 650", которая принадлежит "Центру развития пивоварения" (ЦРП). Половина компании ЦРП принадлежит гендиректору "ВГ инвеста" (владелец "Балтики") Егору Гусельникову, вторая половина - Александру Толмачеву, который является гендиректором "Хоппи юнион", принадлежащей "ВГ инвесту".