iPhones: Apple поднимет цены на свои платные сервисы в РФ примерно на 19%

По данным издания, в первую очередь рост цен коснется стриминга Music и TV и хранилища iCloud

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Корпорация Apple впервые за 10 лет поднимет цены на свои платные сервисы в России. Рост цен составит примерно 19%, сообщает профильное издание iPhones со ссылкой на собственные источники.

По информации медиа, Apple в ближайшие несколько месяцев планирует повышение цен в России на свои платные сервисы, подписки, а также изменение общей ценовой политики для сторонних приложений в российском App Store.

Как отмечается, в первую очередь рост цен коснется всех ключевых подписок Apple в российском регионе, а именно стриминга Music и TV, хранилища iCloud и прочих сервисов. Также удорожание может затронуть стандартизированные цены в App Store. Изменение, вероятно, затронет и стоимость подписок внутри сторонних приложений в App Store, пояснили в издании.

По данным источника, вопрос повышения цен давно назрел: последний раз Apple меняла стоимость цифровых услуг в 2015 году.

В 2022 года Apple объявила об остановке продаж всех продуктов в России из-за событий на Украине.