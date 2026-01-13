Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2026 году

Показатель составит 0,8%, считают в ВБ

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) скорректировал свои прогнозы по росту ВВП России в 2026 и 2027 годах в сторону понижения. Об этом говорится в январском докладе ВБ, посвященном перспективам развития мировой экономики.

Как уточняется в документе, в 2025 году в России, по оценкам экспертов банка, рост ВВП составил 0,9% (понижение на 0,5 процентного пункта (п.п.) по сравнению с июньскими прогнозами), в 2026 году составит 0,8% (понижение на 0,4 п.п.), в 2027 году - 1% (понижение на 0,2 п.п.)

ВБ считает, что замедление роста российской экономики "отчасти обусловлено отложенным эффектом ужесточения денежно-кредитной политики" страны, а также "высоким уровнем инфляции". Снижение прогнозов ВБ "отражает более слабый, чем ожидалось, рост заимствований домохозяйств и корпораций в связи с жесткими условиями кредитования", говорится в документе.

В ВБ отметили, что в конце 2025 года прогнозы относительно объемов добычи нефти в России были снижены до 9,2 млн баррелей в сутки после ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам. Специалисты ВБ также считают, что "снижение цен на нефть, новые санкции и укрепление рубля еще больше ограничили экспортные и бюджетные доходы". Кроме того, в докладе отмечается решения некоторых стран ЕС о сокращении поставок российских энергоносителей.

Министр финансов Антон Силуанов в конце декабря заявил, что экономика РФ в 2026 году перейдет к устойчивым, сбалансированным темпам роста. Как он отметил, по итогам 2025 года рост ВВП составит около 1%. На "Итогах года" в декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что рост ВВП в 2025 году составил 1%, а за 3 года - 9,7%, что намного выше, чем в Европе.

Прогнозы по росту экономики Украины в январском докладе ВБ также ухудшены. По мнению специалистов банка, этот показатель в 2026 году составит 2% (понижение на 3,2 п.п. по сравнению с июньскими оценками), а в 2027 году - 4% (понижение на 0,5 п.п.)