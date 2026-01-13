В АСИ разработали "Шпаргалку для инвесторов" по работе с культурным наследием

В агентстве отметили, что документ разработан по итогам выявления в исследованиях АСИ системных барьеров по работе инвесторов с ОКН

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках проекта "Пронаследие" представило "Шпаргалку для инвесторов" - инструмент, упрощающий работу бизнеса с объектами культурного наследия (ОКН). Документ состоит из семи поэтапных шагов, сообщили в пресс-службе АСИ.

"В рамках проекта "Пронаследие" Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило "Шпаргалку для инвесторов", упрощающую работу бизнеса с объектами культурного наследия (ОКН). <…> "Шпаргалка для инвесторов" - поэтапное руководство, которое состоит из семи последовательных шагов, соответствующих инвестиционному циклу. <…> По сути, "Шпаргалка" является чек-листом, позволяющим снизить регуляторную неопределенность уже на старте проекта", - сказано в сообщении.

В АСИ уточнили, что среди семи этапов выделяются такие пункты, как анализ объекта, способы приобретения прав на объект, проектирование и выбор подрядчика, согласование проектной документации, организация работ по сохранению объекта, ввод в эксплуатацию, а также работа с населением, брендинг и маркетинг. "Документ поможет инвестору разобраться: что разрешено и запрещено на конкретном объекте, как оценить состояние объекта до покупки или аренды, когда требуется научно-проектная документация, а также кто имеет право ее разрабатывать, какие согласования и экспертизы предстоят и в какой последовательности", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в агентстве отметили, что документ разработан по итогам выявления в исследованиях АСИ системных барьеров по работе инвесторов с ОКН. Так, согласно исследованиям агентства, более 17% ОКН в России находятся в неудовлетворительном состоянии, при этом более 20 тыс. таких объектов обладают инвестиционной привлекательностью. В то же время менее 1% ОКН в регионах охвачены мерами господдержки, несмотря на то, что они имеются в 38 субъектах. "При этом наличие мер поддержки не гарантирует вовлечение ОКН в экономический оборот - ключевым фактором становится управляемость процесса и понятность требований для инвестора", - подчеркнули в АСИ.

В декабре прошлого года АСИ представило цифровые решения для инвесторов и региональных управленческих команд по работе с ОКН.