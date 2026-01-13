Торгпред РФ в Индии назвал Нью-Дели приоритетом внешнеэкономической повестки

Андрей Соболев назвал целью дальнейшую диверсификацию торговли и увеличение доли несырьевых и неэнергетических товаров

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 января. /ТАСС/. Индийское направление остается приоритетом внешнеэкономической повестки России, одной из задач которой является увеличение доли несырьевых и неэнергетических товаров в экспорте. Об этом ТАСС заявил торговый представитель РФ в Индии Андрей Соболев по итогам участия российской делегации в региональной конференции Vibrant Gujarat, которая прошла в Раджкоте (западный индийский штат Гуджарат).

"Индийское направление является безусловным приоритетом внешнеэкономической повестки России. Перед нами стоит задача дальнейшей диверсификации торговли и увеличения доли несырьевых и неэнергетических товаров. Региональные форматы, такие как Vibrant Gujarat, имеют особое значение, поскольку именно на уровне штатов формируются конкретные промышленные и инвестиционные проекты", - сказал Соболев.

Он отметил растущую роль малого и среднего бизнеса в экономиках обеих стран и высокий интерес российских компаний к поиску индийских партнеров, в том числе в сферах металлургии, нефтепереработки, машиностроения, информационных технологий, судостроения и возобновляемой энергетики. Участие российской делегации в конференции Vibrant Gujarat стало очередным шагом в развитии торгово-экономических и инвестиционных связей с одним из наиболее индустриально развитых штатов Индии и подтвердило нацеленность сторон на расширение долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, добавил Соболев.

Как отметила в свою очередь ведущий специалист-эксперт торгового представительства РФ в Индии Злата Антушева, в ходе конференции удалось выстроить прямой диалог между российским и индийским бизнесом. "Такие региональные площадки дают возможность переходить от общих договоренностей к предметной проработке конкретных инициатив", - указала она.

В состав российской делегации на конференции в Раджкоте вошли представители компаний РФ из финансово-банковской сферы, металлургической и энергетической отраслей, включая те, что работают в области возобновляемой энергетики, а также из отраслей, нацеленных на участие в инфраструктурных и промышленных проектах штата Гуджарат.