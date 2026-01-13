Объем ВРП Кубани вырос до 5,8 трлн рублей в 2025 году

В 2026 году в регионе планируют увеличить объем ВРП до 6,3 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта (ВРП) Краснодарского края по итогам 2025 года составил 5,8 трлн рублей. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Внутренний региональный продукт по итогам 2024 года составлял 5,5 трлн рублей. Власти Кубани прогнозировали уровень ВРП в 2025 году в 6 трлн рублей, но, как сообщал Кондратьев, в регионе наблюдалось снижение экономических показателей по ряду отраслей, включая сельское хозяйство и туризм.

"По итогам 2025 года валовой региональный продукт достиг 5,8 триллиона рублей - это позволило нам впервые стать пятой экономикой России, обогнав Ямало-Ненецкий автономный округ. Мы намерены не только удержать эту позицию, но и обеспечить дальнейшее развитие", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что в 2026 году планируется увеличить объем ВРП до 6,3 трлн рублей и пополнить бюджет 650 млрд рублей собственных доходов. Первый вице-губернатор Игорь Галась отметил, что властям региона в 2026 году необходимо обеспечить рост экономики на уровне 102,6%.

Кроме того, в рамках реализации Стратегии развития до 2030 года, которую планируется актуализировать к 1 мая, особое внимание будет уделено инфраструктурным проектам. В федеральный Комплексный план развития инфраструктуры включен 21 объект края. Также в 2026 году будет разработан региональный план развития транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры до 2036 года.

Об итогах 2025 года

В 2025 году в Краснодарском крае курортный сезон проходил с ограничениями на пляжный отдых в Анапе и Темрюкском районе из-за последствий крушения танкеров. В Краснодарском крае, являющимся одним из основных сельскохозяйственных регионов России, в 2025 году наблюдалась засуха, краевой режим чрезвычайной ситуации был введен в девяти районах для поддержки сельхозпроизводителей. Предварительный ущерб был оценен в 1,5 млрд рублей. Аграрии Кубани собрали 11,3 млн тонн зерна.