ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с публичным заявлением в СМИ о росте цен на продовольственные товары до 30%, сообщила пресс-служба ведомства.
"Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка. Согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, запрещены антимонопольным законодательством", - отметили в службе.
Там пояснили, что предостережение - это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства.
При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования.