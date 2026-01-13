Аэропорты Москвы 9-10 января выполнили более 90% запланированных рейсов

Для устранения последствий аномального снегопада был организован оперативный штаб

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Столичные аэропорты 9-10 января 2026 года в целом выполнили более 90% запланированных рейсов, несмотря на сложные метеоусловия. Об этом говорится в сообщении кабмина РФ по итогам совещания под руководством вице-премьера России Виталия Савельева.

Особое внимание, как отмечается в сообщении, было уделено работе столичных аэропортов в условиях аномального снегопада 9-10 января. Отдельно рассматривалась ситуация в аэропорту Шереметьево, где возникли сбои в графике обслуживания самолетов, что привело к задержкам при разгрузке и выдаче багажа. Для устранения последствий был организован оперативный штаб. Принятые меры позволили к 13:00 мск 10 января вернуть аэропорт в нормативный режим работы.

"В других аэропортах Московского авиационного узла подобных по масштабу сбоев не зафиксировано. В целом за период 9-10 января столичные аэропорты выполнили более 90% запланированных рейсов", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что, несмотря на сложные метеоусловия в ряде регионов, авиатранспортная система страны продолжает устойчивую работу. Профильным ведомствам даны поручения выработать дополнительные меры для обеспечения стабильного обслуживания пассажиров в периоды пиковых нагрузок.