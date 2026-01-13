Казахстан в декабре снижал объемы отгрузки нефти через КТК из-за атаки БПЛА

Еще одной причиной этого стали штормы

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Минэнерго Казахстана подтвердило, что в декабре наблюдалось временное снижение объемов отгрузки нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за атаки БПЛА и штормов.

"Министерство энергетики подтверждает, что в декабре наблюдалось временное снижение объемов отгрузки нефти через морской терминал КТК. Это было обусловлено вынужденной приостановкой работы выносного причального устройства (ВПУ-3) вследствие атаки БПЛА, а также неблагоприятными метеоусловиями (штормами) в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что поставки казахстанской нефти на мировые рынки через Каспийский трубопроводный консорциум сократились примерно на 45% от запланированного уровня после атак дронов и штормов на Черном море.

Атака на КТК, через который Казахстан поставляет основную часть нефти на экспорт, произошла утром 29 ноября 2025 года с применением украинского беспилотного морского дрона. В Минэнерго Казахстана назвали диверсию недопустимой и угрожающей мировой энергобезопасности. МИД республики выразил протест, внешнеполитическое ведомство Украины сообщило, что приняло это к сведению. В Минэнерго Казахстана сообщили, что республика переориентировала потоки нефти на другие направления из-за снижения возможностей прокачки.