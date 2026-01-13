Казахстан после атак на КТК нарастил поставки нефти по маршруту Атырау - Самара

Это сделали для минимизации влияния последствий на отрасль

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Казахстан после атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в России в конце 2025 года нарастил поставки нефти по направлению Атырау - Самара и в Китай. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

"Для минимизации влияния данных факторов (последствий атаки на КТК - прим. ТАСС) на отрасль и недопущения остановки добычи ведомством была проведена работа по перераспределению экспортных потоков. Часть объемов нефти была переориентирована на альтернативные маршруты. В частности, зафиксировано увеличение транспортировки по направлению Атырау - Самара и рост поставок в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении.