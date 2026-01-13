В "Победе" опровергли риск опасного сближения со встречным самолетом при маневре

Росавиация ведет расследование после инцидента на рейсе в Самарканд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Риска опасного сближения со встречным судном при маневре самолета авиакомпании "Победа" на маршруте в Самарканд не было, Росавиация ведет расследование в связи с инцидентом, сообщил перевозчик.

"9 января при выполнении рейса DP-997 по маршруту Москва - Самарканд экипаж получил указание диспетчера на смену эшелона полета. Экипаж воздушного судна выполнил маневр безопасно - в соответствии с инструкцией. Риска опасного сближения со встречным воздушным судном не было", - говорится в сообщении "Победы".

По этому инциденту ведется официальное расследование Росавиации, отмечает компания.

Министерство транспорта Казахстана ранее сообщило, что проведет расследование авиационного инцидента c самолетами авиакомпаний "Победа" и Uzbekistan Airways в воздушном пространстве республики. По данным ведомства, произошедшее 10 января авиационное событие "классифицировано как серьезный авиационный инцидент, подлежащий расследованию полномочным органом". Ранее в СМИ появилась информация о том, что два пассажирских самолета в зоне ответственности диспетчеров Шымкента оказались на опасно близком расстоянии друг от друга, из-за чего у них сработала система предупреждения столкновений в воздухе.