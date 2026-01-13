Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране до 13,59 млн б/с

Кроме того, ведомство повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2026 году до 13,59 млн б/с

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году на 1,43% - до $55,87 за баррель с $55,08 за баррель. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

По прогнозу Минэнерго США, в 2027 году цена Brent составит в среднем $54,02 за баррель.

В министерстве ожидают, что цены на нефть снизятся в 2026 году, поскольку мировое производство нефти превысит мировой спрос, что приведет к росту запасов. Мировые запасы продолжат расти и в 2027 году, хотя и более медленными темпами, добавили в Минэнерго США.

Кроме того, ведомство повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2026 году до 13,59 млн б/с, в 2027 году ждет добычи в 13,25 млн б/с. Прогноз по добыче нефти в 2026 году повышен по сравнению с предыдущей оценкой на 60 тыс. б/с.

при этом, там считают, что страны ОПЕК+ в 2026 году будут добывать на 0,9 млн б/с ниже целевых значений. Учитывая ожидания ведомства по значительному накоплению запасов в течение года, Минэнерго США не ожидает, что в 2027 году страны ОПЕК+ будут увеличивать добычу нефти.