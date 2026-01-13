Венесуэла из-за блокады США снизила добычу и экспорт нефти на 0,6 млн б/c

В американском Минэнерго ожидают, что санкции против страны будут сохраняться до 2028 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минэнерго США оценивает снижение добычи и экспорта нефти в Венесуэле из-за блокады со стороны США в 0,6 млн б/с. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

"Нефтяная блокада и перехват нефтяных танкеров, подпадающих под санкции, вблизи Венесуэлы остановили большую часть экспорта венесуэльской нефти, что привело к остановке добычи. По нашим оценкам, в настоящее время экспорт венесуэльской нефти в объеме около 0,6 млн баррелей в сутки приостановлен, и приостановлен эквивалентный объем добычи", - говорится в отчете.

Там также ожидают, что санкции против Венесуэлы будут сохраняться до 2028 года.

Любое ослабление санкций или другие изменения в политике правительства США, касающиеся Венесуэлы, которые могут привести к увеличению добычи нефти, окажут дополнительное понижающее давление на цены на нефть, добавили в Минэнерго США.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп ранее заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.