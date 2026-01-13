В Черниговской области ограничили работу супермаркетов

Решение принято из-за проблем с электричеством, сообщило издание "Инсайдер"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Супермаркеты в Черниговской области на севере Украины перешли на работу с многочасовыми перерывами из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщило издание "Инсайдер".

Издание, в частности, публикует фотографию объявления у одного из супермаркетов, в котором говорится, что в связи с отключением электроэнергии магазин временно не работает. Покупателей предупреждают, что магазин будет работать лишь 3,5 часа в дневное время и 2 часа в вечернее. Уточняется, что подобная ситуация наблюдается и в других супермаркетах.

В понедельник издание сообщило, что крупные торговые сети Киева начали закрывать свои магазины из-за проблем с электроснабжением. Генераторы, от которых запитывают оборудование супермаркетов, не выдерживают нагрузки. Аналогичная ситуация складывается и в Киевской области. Во вторник утром две торговые сети подтвердили приостановку работы некоторых столичных супермаркетов из-за отключений света. Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко фактически признала остановку работы супермаркетов, добавив, что правительство намерено взять ситуацию на контроль.