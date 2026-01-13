Украина на конец рабочего дня не уведомила о платеже МВФ в счет долга

Страна должна была выплатить $179,6 млн в счет погашения кредита

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) на конец рабочего дня 13 января так и не сообщил о перечислении $179,6 млн в счет погашения кредита перед Международным валютным фондом (МВФ), хотя страна должна была выплатить указанную сумму не позднее минувшей ночи. Это следует из данных НБУ, с которыми ознакомился ТАСС.

Информация о выплатах не поступала также от комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады, который отслеживает эти вопросы.

Просрочка выплат по обслуживанию долга может привести к проблемам для Киева при выделении новых траншей в будущем. При этом только за декабрь 2025 года Украина получила от международных спонсоров, прежде всего от стран Евросоюза и Всемирного банка, около $6,5 млрд. Однако деньги в основном идут на финансирование боевых действий и на различные популистские программы Владимира Зеленского.

Действующая программа EFF Украины с МВФ в размере $15,6 млрд рассчитана на 2023-2027 годы, однако Киев уже обратился в фонд с инициативой разработать новую. По оценке руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026-2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд.