Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи снизился до 2 696,92 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник снизился на 0,19%, до 2 696,92 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,26% - до 1 077,44 пункта. Курс юаня вырос на 2 копейки, до 11,28 рубля.

"Российский рынок акций провел вторник в неуверенной динамике, основные события развернулись вокруг отметки 2 700 пунктов. В геополитике определенности больше не стало. Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о рестрикциях против стран, покупающих российские энергоносители, вместе с тем отметив, что реализация жестких мер будет напрямую зависеть от прогресса мирных переговоров по Украине", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Русала" (+3,1%) на фоне роста мировых цен на алюминий", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции "Фармсинтеза" (-4%), возможно, в ходе коррекции после бурного роста в течение нескольких дней.

Прогноз на 14 января

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 14 января - 2 675 - 2 775 пунктов. Прогноз по курсу рубля к доллару на среду - 78-80 рублей, к юаню - 11,2-11,5 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, в среду индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 650 - 2 750 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 78-80 рублей, 90-92 рубля и 11 -11,5 рубля, соответственно.

В "Цифра брокере" также отметили, что в целом рубль может продолжить торговаться в широком коридоре 11-11,50 рубля за один китайский юань, 78-81 рубль за $1 и 91-94 рублей за €1 на фоне разнонаправленных факторов.