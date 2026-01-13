Toyota и Kia зарегистрировали в России новые товарные знаки

Товарный знак Toyota зарегистрировали по 12 классу Международной классификации товаров и услуг, товарный знак Kia "Kia connect diagnosis" - по 9 и 42 классам

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Японская корпорация Toyota и южнокорейская Kia, прекратившие официальные продажи новых автомобилей в России, зарегистрировали в январе 2026 года новые товарные знаки на территории РФ, следует из данных Роспатента.

Соответствующие свидетельства о государственной регистрации были опубликованы в официальном бюллетене ведомства от 13 января.

Товарный знак Toyota зарегистрирован по 12 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в который входят автомобили, а также запчасти и аксессуары для них.

Товарный знак Kia "Kia connect diagnosis" зарегистрирован по 9 и 42 классам МКТУ. К 9-му классу относится программное обеспечение для диагностики транспортных средств, а к 42-му - услуги по предоставлению облачных платформ для удалённого мониторинга и анализа автомобилей.