Белорусская железная дорога перевезла в сообщении с РФ свыше 3,6 млн пассажиров

Это почти на 12% больше, чем в 2024 году, сообщили в БЖД

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Белорусская железная дорога (БЖД) перевезла в 2025 году в сообщении с Россией более 3,6 млн пассажиров, что почти на 12% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в БЖД.

"Более 3,6 млн пассажиров перевезла Белорусская железная дорога в сообщении с Российской Федерацией в 2025 году с учетом проследования транзитных поездов через территорию Республики Беларусь, что на 11,7 % выше уровня 2024 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале.