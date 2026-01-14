"Авито": курьерам в РФ на праздниках в среднем предлагали 6,2 тыс. за смену

Число откликов выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор сервиса Сергей Яськин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Средние предложения по зарплате курьеров в России в период новогодних праздников составляли 6,2 тыс. рублей за смену, что на 12% выше, чем годом ранее. Об этом сообщил ТАСС директор сервиса "Авито подработка" Сергей Яськин.

"По данным "Авито подработки", в предновогодний и новогодний период - с декабря 2025 года по 11 января 2026 года - исполнители заметно активнее откликались на предложения подработки курьером с посменной оплатой: число откликов выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем бизнес предлагал порядка 6 207 рублей за смену - на 12% больше, чем годом ранее", - сказал Яськин.

Он отметил, что при этом фактический доход на подработке может отличаться от средних значений, рассчитанных по данным сервиса: он зависит от количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя. В случае с курьерами на итоговую сумму также влияют погодные условия, чаевые и выбранный способ доставки - на авто, велосипеде или пешком, пояснил Яськин.