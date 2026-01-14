Apple зарегистрировала в России товарный знак

Заявка на регистрацию была подана из США в ноябре 2023 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Американская технологическая корпорация Apple в начале 2026 года зарегистрировала в России одноименный товарный знак, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию была подана из США в ноябре 2023 года. Товарный знак Apple оформлен по классу № 41 международной классификации товаров и услуг - он включает в основном все формы обучения и профессиональной подготовки, услуги, целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях.

За весь 2025 год компания зарегистрировала в России только один товарный знак Center Stage от ноября 2024 года и не подала ни одной заявки на регистрацию различных товаров и услуг, свидетельствуют данные Роспатента.

В 2022 года Apple объявила об остановке продаж всех продуктов в России из-за событий на Украине.