Председатель Общественной палаты Запорожья оценил стратегию развития Приазовья

Она дает возможность стать регионом-донором, считает Антон Бибаров-Государев

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Утвержденная Стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 года откроет для Запорожской области возможность стать регионом-донором. Такое мнение ТАСС выразил председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

"Стратегия, убежден, станет драйвером развития Запорожской области. Азовское море является ключевым для развития региона. Помимо рекреационного потенциала побережья, огромное значение для экономики имеет Бердянский торговый порт. И учитывая инфраструктуру, которую предусматривает стратегия, Запорожская область может стать не просто самодостаточным регионом. Для нас открывается возможность стать регионом-донором", - считает Бибаров-Государев.

Он добавил, что в Запорожской области рассчитывают на возрождение сельского хозяйства, развитие как уже существующих туристических центров (Бердянск, Кирилловка), так и создание новых. Так, в стратегии запланировано строительство к 2040 году федерального круглогодичного морского курорта "Приморск" в Запорожской области. Кроме того, в регионе решаются проблемы с нехваткой питьевой воды и экологией Азовского моря.

"Сама стратегия, в первую очередь, актуальна именно с точки зрения восстановления Запорожской области после завершения специальной военной операции. Наличие установленных сроков позволяет планировать развитие экономики всего региона", - отметил собеседник агентства.

Поскольку Украина долгие годы не вкладывала средства в Запорожскую область, региону предстоит "догнать" остальные субъекты РФ. Стратегия, убежден глава запорожской ОП, позволит области "определиться со своим местом на экономической карте России".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития Приазовья до 2040 года, предусматривающую восстановление благоприятных экологических условий, развитие туристского потенциала и повышение уровня благосостояния жителей региона. Стратегия включает мероприятия для семи регионов страны: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.