Энергопотребление в системе Москвы 1 января было самым низким за праздники

Нагрузка была всего 15,9 ГВт, сообщили в пресс-службе "Системного оператора"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в энергосистеме Москвы и Московской области 1 января 2026 года было самым низким за все прошедшие дни новогодних праздников. Показатель снизился на 8% по сравнению с значениями 31 декабря 2025 года и был в среднем на 4% ниже, чем в следующие выходные дни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Системного оператора".

"В новогодние праздники потребление существенно снижается. Самое низкое потребление мы традиционно наблюдаем 1 января. Этом году в энергосистеме Москвы и Московской области прошло 1 января 2026 года с нагрузкой всего 15,9 ГВт, что существенно ниже даже соседних выходных дней 31 декабря (дневной максимум нагрузки 17,3 ГВт) или 2 января (дневной максимум на уровне 16,6 ГВт)", - подчеркнули в СО ЕЭС.

Дневной максимум в столичной энергосистеме в последнюю рабочую неделю года был зафиксирован 25 декабря, показатель составил 19,1 ГВт. В "Системном операторе" отметили, что 13 января 2026 года дневной максимум в Москве и Московской области достиг 19,3 ГВт.

В декабре в регуляторе сообщили, что потребление мощности в столичной энергосистеме 24 декабря побило исторические максимумы. Рекорд составил 19 968 МВт, что на 85 МВт больше предыдущего максимума, который был зафиксирован 19 декабря 2024 года.