Заседание российско-намибийской межправкомиссии пройдет в 2026 году в Виндхуке

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что российская сторона поддержала предложение намибийских коллег провести бизнес-форум

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Одиннадцатое заседание межправительственной комиссии РФ и Намибии по торгово-экономическому сотрудничеству намерены провести в Виндхуке в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО, председателя российской части межправкомиссии Юрия Трутнева.

"В ходе встречи рассматривались аспекты подготовки к проведению 11-го заседания российско-намибийской МПК в Виндхуке в 2026 году", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи Трутнева с министром международных отношений и торговли Республики Намибия, председателем намибийской части межправкомиссии Сельмой Ашипала-Мусавьи.

Российская сторона поддержала предложение намибийских коллег провести бизнес-форум в рамках очередного заседания российско-намибийской межправкомиссии.

Трутнев ответил, что Россия была одной из стран, которая твердо занимала позицию поддержки Намибии в период освободительной войны. "Мы и в дальнейшем будем оставаться вашими друзьями и продолжим укреплять развитие связей России и Намибии", - сказал он.