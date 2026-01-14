Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 53%

Отбор из ПХГ 12 января составил порядка 900 млн куб. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до 53%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В прошлый отопительный сезон такой показатель наблюдался лишь в начале февраля.

Отбор из ПХГ 12 января составил порядка 900 млн куб. м. Суммарный же показатель изъятий из хранилищ с начала месяца немного потерял рекордный темп.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 53,17% (на 15,31 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 65,8% годом ранее. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ более 37 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (общий уровень отбора превышает объем закачки) достиг 33 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 92-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 8% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Общий объем топлива в ПХГ на текущий момент составляет лишь 58,8 млрд куб. м.

Запасы газа в ПХГ Германии, которая является лидером в Европе по объему мощностей хранения, опустились до 45,3%. Остальные страны - лидеры по объему мощностей хранения газа также активно расходуют накопленное топливо. ПХГ Франции наполнены на 46,2%, Австрии - на 56,5%, Италии - на 67,6%, Нидерландов - на 39,5%.

Хранилища Словакии заполнены на 53,2%, Венгрии - на 53,8%, Чехии - на 60,3%, Румынии - на 64,4%, Болгарии - на 64,2%, Бельгии - на 44,1%, Дании - на 42,8%, Латвии - на 41,8%, Хорватии - на 31%.